Volleyball | Bundesliga DSC erfüllt Pflichtaufgabe gegen Erfurt - Suhl gewinnt fünftes Spiel in Folge

01. Februar 2025, 20:55 Uhr

Zwei Tage nach der Niederlage in Stuttgart sind die Volleyballerinnen des Dresdner SC gegen Schlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Indes feierte der VfB Suhl gegen Münster den fünften Sieg in Folge.