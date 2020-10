Schwarz-Weiß Erfurt reiste nach der Auftaktniederlage gegen NawaRo Straubing zu den Ladies in Black aus Aachen. Der erste Satz ging vor 150 Zuschauern mit 25:12 klar an die Gastgeberinnen, die ihre Chancen am Netz eiskalt nutzten. Im zweiten Durchgang kam die Mannschaft von Dirk Sauermann etwas besser in die Partie und ging zwischenzeitlich sogar mit 6:5 in Führung. Die spielbestimmende Mannschaft waren aber weiter die Aachenerinnen, die auch Satz zwei nach einem starken Block mit 25:19 für sich entschieden.