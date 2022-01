Der 3:1-Erfolg in Aachen vom Mittwoch dieser Woche hatte wohl doch zu viel Kräfte gekostet, so dass sich Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen am Samstag mit 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) beim Schweriner SC geschlagen geben musste. Der SSC revanchierte sich damit für die im Oktober vergangenen Jahres in gleicher Höhe erlittenen Niederlage beim VfB.