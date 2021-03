Will mit dem VfB Suhl weiter überraschen: Kapitänin Claudia Steger. (Archiv)

Will mit dem VfB Suhl weiter überraschen: Kapitänin Claudia Steger. (Archiv)

Will mit dem VfB Suhl weiter überraschen: Kapitänin Claudia Steger. (Archiv) Bildrechte: imago images/Gerhard König

Es könnte die Saison des VfB Suhl werden. Nach sieben Jahren Abstinenz hat die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy wieder die Playoffs erreicht. Einige Zeit schmückten die Thüringerinnen in der Hauptrunde sogar Platz drei, am Ende wurde es der sechste Rang. Angeführt von Kapitänin Claudia Steger geht es nun gegen den Schweriner SC, ein echter Hochkaräter in der Volleyball-Bundesliga, der vom ehemaligen Suhler Felix Koslowski trainiert wird.