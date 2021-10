Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Titel im Supercup gesichert. Die Mannschaft von Alexander Waibl, die vergangene Saison den Meistertitel gewann, setzte sich am Samstag (2. Oktober) mit 3:2 (25:17, 25:18, 17:25, 18:25, 15:10) beim Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin durch. Mit dem Sieg durchbrach der DSC gleichzeitig die vier Jahre andauernde Siegesserie der Schwerinerinnen im Supercup.

Schwerin kämpfte sich in den Sätzen drei und vier zurück und zwang den DSC in den Tiebreak.

Schwerin kämpfte sich in den Sätzen drei und vier zurück und zwang den DSC in den Tiebreak.

Schwerin kämpfte sich in den Sätzen drei und vier zurück und zwang den DSC in den Tiebreak. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Auch im vierten Durchgang dominierte der Pokalsieger die Partie und zwang Dresden in den Tiebreak. Dort zog der DSC schnell auf 6:2 davon, ehe die Partie beim Stand von 9:5 aus Sicht der Dresdnerinnen von einer knapp 6-minütigen Video-Challenge unterbrochen wurde. Am Ende wurde dem Waibl-Team der Punkt zugesprochen. Danach ließ der DSC nichts mehr anbrennen und verwandelte in Person von Maja Storck nach 144 packenden Minuten direkt seinen ersten Matchball.

Dresden hatte im April in einer dramatischen Playoff-Serie gegen den MTV Stuttgart die sechste Meisterschaft in der höchsten deutschen Spielklasse gefeiert. Schwerin ließ im DVV-Pokal dem SC Potdam keine Chance. Am kommenden Mittwoch starten beide Teams in die neue Bundesliga-Saison. Der DSC tritt zum Auftakt auswärts beim VC Wiesbaden an, für Schwerin steht die Neuauflage des Pokalendspiels gegen Potsdam an.