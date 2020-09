Volleyball | Supercup Schwerin erneut zu stark für Dresdner SC

Hauptinhalt

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben zum vierten Mal in Serie den Supercup gewonnen. Das Team von Trainer Koslowski setzte sich am Sonntag beim deutschen Pokalsieger Dresdner SC mit 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) durch und sicherte sich damit den ersten Titel der neuen Saison. Für die Gastgeberinnen reichte es auch im dritten Anlauf in diesem Wettbewerb nicht zum Sieg. 685 Zuschauer verfolgten die Partie in Dresden. Das zuständige

Gesundheitsamt hatte bis zu 1.100 Fans zugelassen.