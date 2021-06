Die 23 Jahre alte Mittelblockerin wechselt vom schwedischen Erstligisten Gislaved VBK zu den Thüringerinnen. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und viel Energie soll die 1,82 Meter große US-Amerikanerin für Spirit in der neu formierten Mannschaft sorgen. "Sie wird unser Team mitreißen und dank ihrer guten Physis für die entsprechende Angriffs-Power sorgen", so Bitter. Sandbothe selbst zeigte sich "dankbar für die Gelegenheit, den Sport, den ich über alles liebe, in dieser schönen Stadt in der kommenden Saison spielen zu dürfen".