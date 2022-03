Von Anfang an machten die Tabellenführerinnen aus Stuttgart klar, dass ihre Serie von 18 gewonnenen Ligaspielen seit Saisonbeginn fortsetzen wollten. Der erste Satz endete mit einem deutlichen 25:17 für Stuttgart und dauerte nur 21 Minuten. Die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy nahm sich im zweiten Satz einiges vor und kam besser in die Partie. Aber die Stuttgarterinnen, die in dieser Saison erst zehn Sätze verloren haben, waren auch im zweiten Satz überlegen und gingen nach dem verwandelte Satzball zum 25:21 nach weiteren 26 Minuten mit 2:0 in Führung.