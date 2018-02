Das Team von Mateusz Zarczynski startete im Sportforum Hohenschönhausen wie die Feuerwehr und ging zwischenzeitlich mit 6:2 in Führung. Erst danach ließen die Thüringerinnen etwas nach und der Tabellenletzte aus Berlin kam etwas besser in die Partie, jedoch gerieten die Gäste zu keiner Zeit in ernsthafter Gefahr. Der erste Satz ging somit relativ klar mit 25:17 an den Tabellen-Neunten. Das änderte sich jedoch etwas. Die Gastgeberinnen kamen immer besser ins Spiel und entscheiden folgerichtig den zweiten Satz mit 25:20 für sich. Im dritten Satz besannen sich die Suhlerinnen jedoch wieder auf ihre Stärken. Durch brachiale Angriffspower und dicht gestaffelte Blockarbeit gewannen sie mit 25:14 und gingen mit 2:1 in Führung. Danach war die Gegenwehr der Gastgeberinnen endgültig gebrochen und der VfB gewann mit 25:22 den letzten Satz. Mit dem vierten Saisonsieg konnten die Suhlerinnen auf den Tabellen-Achten SC Potsdam aufschließen.