Auch VfB-Geschäftsführer Dr. Guido Reinhardt sieht den Abschied von Steger mit Wehmut: "In diesem Geschäft so lange in einem Verein zu spielen und neben Höhen auch etliche Tiefen mit- und durchlebt zu haben, verleiht ihr aus unserer Sicht zu Recht einen Legendenstatus. So etwas wird so schnell wahrscheinlich nicht wieder erreicht.“