Der VfB Suhl hat am Dienstag (7. Juni) seine erste Neuverpflichtung für den Außenangriff präsentiert. Wie der Volleyball-Bundesligist mitteilte, wird die US-Amerikanerin Julia Brown von Ligakonkurrent NawaRo Straubing künftig das Trikot der Thüringerinnen tragen.

"Ich habe mich für Suhl entschieden, weil ich das Projekt, welches der VfB mit Coach Laszlo Hollosy bisher aufgebaut hat, beeindruckend finde. Ich denke, dass Suhl jetzt der richtige Ort in meiner Karriere ist, um mich sportlich, wie persönlich weiterzuentwickeln", sagte die 26-Jährige und ergänzte: "Ich war auf der anderen Seite des Netzes bereits Zeugin, wie bedingungslos und energiegeladen die Suhler Fans ihr Wolfsrudel anfeuern. Ich freue mich darauf, nun Teil der Wölfe und eines so leidenschaftlichen Klubs zu sein und glaube, wir können in allen drei Wettbewerben Großartiges erreichen."