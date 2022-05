Dass serbische Volleyballerinnen in Suhl Tradition haben, ist ein Argument für den VfB SUhl gewesen. "Ich habe gehört, dass Suhl freundlich und offen gegenüber ausländischen Sportlerinnen ist und die Fans hier das Team bedingungslos unterstützen. Hier haben großartige Spielerinnen wie Suzanna Cebic gespielt, die ein großes Vorbild für viele Volleyballerinnen in Serbien ist."

Suhls Trainer Laszlo Hollosy ist sicher, dass Jelena Delic noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist. "Sie ist eine talentierte junge Spielerin, die es in einem volleyballbegeisterten Land wie Serbien bereits in die Nationalmannschaft geschafft hat. Dennoch bin ich überzeugt, dass sie noch viel Entwicklungspotential hat, das wir abrufen können, um gemeinsam erfolgreich zu sein." Aktuell wurde die 21-Jährige in die serbische Nationalmannschaft für die Nations League berufen