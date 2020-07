Mohler absolvierte ihr Studium an der Purdue University im Bundestaat Indiana, nach vier Jahren bei den "Kesselschmieden" sieht sie sich nun gewappnet für ihre erste Auslandsstation: "Mit Purdue unter die besten 10 gekommen zu sein, hat mich gelehrt, dass man immer alles geben muss. Und genau das will ich jetzt auch in der Bundesliga beweisen. Ich freue mich auf die neuen Teamkolleginnen, möchte alles für meine neue Mannschaft tun, damit wir möglichst viele Spiele gewinnen und bin ganz aufgeregt, jetzt Teil des Suhler Wolfsrudels zu sein", so die gebürtig aus Mississippi stammende, 1,88 Meter große Mittelblockerin