Der VfB Suhl kann doch noch gewinnen. Im Thüringenderby kurz vor Heiligabend schlugen die Suhlerinnen Erfurt im Entscheidungssatz mit 15:8 und siegten zum ersten Mal seit vier Ligaspielen und damit auch zum ersten Mal in der Liga seit der Verletzung von Schlüsselspielerin Vedrana Jaksetic. Schwarz-Weiss Erfurt dagegen musste nicht nur die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen, sondern ebenfalls die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie gegen Suhl.