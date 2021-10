Suhl steigt mit zwei Heimspielen in die Saison ein. Am Mittwoch (6. Oktober) gastieren zunächst die Ladies in Black Aachen in der Wolfsgrube. "Die Aachenerinnen sind eine kleine Wundertüte, nachdem sie letzte Saison erst spät den Einzug in die Playoffs geschafft haben, wollen sie dieses Jahr wieder oben angreifen. Ich bin froh, dass wir gegen sie zuerst zuhause spielen, mit unseren Fans im Rücken", sagte Trainer Hollósy. Am kommenden Samstag reist der vorherige Playoff-Gegner und amtierende Pokalsieger Schwerin an.