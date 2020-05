Auf der Position Annahme/Außen verstärkt sich der VfB mit Hollosys Landsfrau Agnes Pallag. Die 26-jährige Nationalspielerin Ungarns stand zuletzt vier Spielzeiten in Frankreich unter Vertrag, unter anderem beim französischen Topklubs RC Cannes. "Ich war schon immer interessiert in der 1. Bundesliga aktiv zu sein, freue mich daher auf Suhl und die neue Herausforderung", so Pallag. Mit ihrem neuen Trainer arbeitete sie zudem bereits in Finnland erfolgreich zusammen.