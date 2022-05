Der VfB Suhl geht mit einer erfahrenen finnischen Nationalspielerin in die neue Saison. Roosa Laakkonen wechselt vom LP Kangasalaeine nach Thüringen. Sie ist die erste Finnin beim VfB.

Dabei war es Liebe auf den ersten Blick. "Nach den ersten Gesprächen war uns klar, dass die Chemie zwischen ihr und unserem Verein passt", sagte Teammanager Jens Haferkorn. Für die 27-jährige Mittelblockerin ist die Bundesliga nichts Neues. In der Saison 2017/18 lief Laakkonen für Konkurrent USC Münster bereits in der obersten deutschen Liga auf. In dieser Saison stand die 1,93 Meter große Laakkonen mit ihrem Team sowohl im finnischen Meisterschafts- als auch im Pokalfinale.