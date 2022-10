Bereits einen Tag vor dem DSC, am Freitag, startet der erste mitteldeutsche Vertreter in die neue Saison. Der VfB Suhl eröffnet die Saison beim Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart. Auf der Trainerposition haben die Thüringerinnen bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Laszlo Hollosy verlängerte sein Arbeitspapier bis 2025. Die Klub-Verantwortlichen um Teammanager Jens Haferkorn hatten den Coach zuletzt gelobt: "Mit Laszlo Hollosy kehrte der Erfolg zurück nach Suhl." Haferkorns Kollege Tim Berks ergänzte: "Laszlo ist unsere Wunsch- und Ideallösung auf der Position des Cheftrainers und sportlichen Leiters, der in schwierigen Zeiten mit uns zusammen Mut bewiesen, Verantwortung übernommen und wieder für bessere Zeiten in Suhl trotz fortwährender weltweiter Krisen gesorgt hat."