"Es war eines der besten Spiele, die ich zu Hause erleben durfte", strahlte Alexander Waibl am Mikrofon von SPORT IM OSTEN vor Glück. Der 57 Jahre alte gebürtige Stuttgarter trainiert den DSC seit 2009, hat Höhen und Tiefen erlebt, aber selten solch ein Spiel wie am Samstag. "Wir haben das Momentum gekriegt, Stuttgart war schon so halbdurch. Dann hatten wir die Phase, wo wir an jeden Ball gekommen sind. So sind wir in ihre Köpfe gekommen und sie sind nervös geworden."