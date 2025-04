Am Samstag können die Volleyballerinnen des Dresdner SC im Playoff-Halbfinale den Ausgleich gegen den MTV Stuttgart schaffen. Nach dem 0:3 im ersten Spiel der Serie "Best of Three" droht allerdings bei einer weiteren Niederlage auch das vorzeitige Aus. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

DSC-Coach Waibl: "Müssen am Limit spielen"

Der Titelverteidiger und Meister der vergangenen drei Jahre ist auch in diesem Jahr wieder erster Anwärter auf die Meisterschaft. Und für die Dresdnerinnen war Stuttgart bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten klare Endstation. "Wir müssen anerkennen, dass Stuttgart individuell deutlich weiter ist als wir. Von den wirtschaftlichen Verhältnissen ist es das Bayern München der Volleyball-Bundesliga. Wenn wir immer am Limit spielen und sie ärgern, ist auch ein Sieg möglich", glaubt Dresdens Coach Alexander Waibl.

Wer stoppt Krystal Rivers?

Dass man mit dem Pokalsieg bereits einen wichtigen Titel in dieser Saison geholt hat, helfe natürlich. "Wir haben eine wunderbare Mannschaft. Die ist aber sehr jung, die zweitjüngste der Liga", erklärte Waibl. In Stuttgart habe man gut gegengehalten, dann aber zu viel Risiko gehen wollen und so auch zu viele Fehler gemacht. "Wenn man spürt, dass man ein bisschen schlechter ist, geht man mehr Risiko und macht dann oft mehr Fehler", so der DSC-Coach, der aber auch für Samstag fordert, Risiko zu gehen. Bildrechte: IMAGO/Pressefoto Baumann

Wenig Fehler machte auch im ersten Spiel die Stuttgarterin Krystal Rivers. Die US-Amerikanerin war mit 21 Punkten die Unterschiedsspielerin. Sie in den Griff zu bekommen, könnte so etwas wie der Schlüssel zum Erfolg sein. "Stuttgart muss ins Nachdenken kommen, wir müssen einen Satz holen", glaubt Waibl.

Kehrt Sarah Straube zurück?