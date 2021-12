Trotz einer kämpferisch einwandfreien Leistung wurde der Aufwand im ersten Gruppenspiel der Volleyball Champions League nicht belohnt. Beim polnischen Vizemeister Rzeszów zog der Dresdner SC im November in einem Tiebreak-Krimi den Kürzeren. Immerhin nahmen die Elbestädterinnen einen Punkt mit nach Hause. Dort wartet am Mittwoch (08. Dezember, 18:55 Uhr im Livestream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) der russische Meister Lokomotive Kaliningrad.