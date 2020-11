Durch den Sieg des VfB Suhl im Achtelfinale des DVV-Pokals über Wiesbaden (3:1 / 23:25, 25:16, 25:14, 25:17), stehen sich am Mittwoch (19:30 Uhr) in Schwerin mit den Vorjahrespokalsiegerinnen des Dresdner SC und dem VfB Suhl zwei mitteldeutsche Vereine gegenüber. Damit ist bereits sicher, dass einen Tag später ein ostdeutscher Vertreter um den Einzug in das DVV-Pokalfinale kämpft. Mögliche Gegner im Halbfinale am Donnerstag wären die Ladies in Black Aachen oder der Schweriner SC.

Suhls Außenangreiferin Claudia Steger sieht trotz deutlicher Liga-Niederlage gegen Dresden, eine Chance mit ihrem Team im Pokal zu gewinnen: "In jedem Spiel geht es wieder bei Null los. Wir sind einfach in den letzten Wochen auch als Mannschaft gereift und sind besser geworden. Wir haben mit dem Sieg am Wochenende ein gutes Gefühl bekommen und ich sehe der ganzen Sache positiv entgegen." Laut Steger läge der Druck sowieso bei Dresden, da der Großteil davon ausgeht, dass sie gewinnen müssen. Der Vergleich in der Liga am 3. Spieltag hatte Suhl in der heimischen Wolfsgrube mit 1:3 verloren.