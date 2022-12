Insgesamt 16 Teams treten beim Adventsklassiker an. Aus organisatorischen Gründen wird es zwei Turniere in einem geben, wie Cheforganisator Christoph Herzog (LBRS) erläutert: "Zum einen wäre ein Turnier mit 16 Mannschaften an zwei Tagen organisatorisch kaum mit einem vernünftigen Modus umsetzbar und zum anderen ist das sportliche Niveau der gemeldeten Teams doch recht unterschiedlich. Daher haben wir uns für diese Variante mit einem A- und einem B-Turnier entschieden." Im A-Turnier sind neben Gastgeber LBRS die deutschen Meister der Jahre 2021 (Bayer Leverkusen) und 2022 (Dresdner SC) am Start. Hinzu kommen zwei Teams aus dem Land des dreifachen Weltmeisters Bosnien-Herzegowina, zwei Mannschaften aus Finnland sowie die Landesauswahl von Rheinland-Pfalz.