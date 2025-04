Waibl setzt dabei einmal mehr auf die mannschaftliche Kompaktheit, die den DSC auch im Halbfinal-Krimi gegen Stuttgart ausgezeichnet hatte. Zuspielerin Sarah Straube und die derzeit blendend aufgelegte Diagonalangreiferin Marta Levinska stachen in den drei Duellen gegen den Titelverteidiger zwar heraus, dennoch "hatten all unsere Spielerinnen ihre Momente", lobte Waibl: "Wir sind als Team schwer ausrechenbar. Das ist unsere große Leistung in diesem Jahr."

Darüber hinaus hat Dresden den Favoriten in dieser Saison bereits bezwingen können. Am sechsten Spieltag der Hauptrunde gelang ein knapper 3:2-Erfolg - und das auswärts in Schwerin. Bei den beiden weiteren Duellen (0:3/1:3) hatte der DSC allerdings klar das Nachsehen. Waibl hat die Defizite längst herausgearbeitet und analysiert. "Wir wussten in jedem Spiel, woran es lag und was wir anders machen können. Wenn uns das gelingt und wir den Flow mitnehmen, sollten wir eine gute Chance haben".