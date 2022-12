Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC geht es in diesem Jahr auf internationalem Parkett noch einmal um alles. Am Mittwoch (21. Dezember) empfängt die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl im Rückspiel des CEV-Pokals den italienischen Vertreter UYBA Busto Arsizio.

Das Hinspiel in der ersten Pokalrunde hatten die Sächsinnen mit 1:3 verloren, eine schwere Hypothek also für den DSC. Ob in der Margon Arena die Wende gelingt, können die Volleyball-Freunde ab 19 Uhr im Livestream von "Sport im Osten" auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App verfolgen. Zudem informieren wir im Live-Ticker.