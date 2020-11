Die Corona-Krise hat den Sport weiterhin fest in der Hand und wird auch künftig für massive Einschränkungen sorgen. Wie aus einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht, plädieren die Bundesländer dafür, den Ende Oktober verfügten Teil-Lockdown zunächst bis zum 20. Dezember dieses Jahres bundesweit aufrechtzuerhalten. Grundlage dafür ist eine Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten für die Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Mittwoch (25. November).

Für den Profi-Sport würde dies konkret bedeuten, dass der Ligen-Betrieb nur mit Geisterspielen fortgesetzt werden kann. Nach dem Fußball, Handball, Basketball und Volleyball will auch die Deutsche Eishockey-Liga am 17. Dezember in die Saison starten. Weiterhin ruhen soll der Amateursport.