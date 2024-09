Gelöste Stimmung nach Erfolgserlebnis

Die Ergebniskrise nach der Heimniederlage gegen Bielefeld (1:3) und dem Unentschieden in Unterhachingen (2:2) hat der FCE am Dienstag mit dem Dreier nun also verarbeitet. Dementsprechend gelöst waren alle Beteiligten nach dem Schlusspfiff. "Da hatte ich nur Scheiße am Fuß", brachte Torschütze Marvin Stefanik die Wochen davor trocken auf den Punkt. Und auch Coach Pavel Dotchev war mit dem, was seine Elf gegen Wiesbaden zeigte, "sehr zufrieden".

Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Nun steht die schwere Aufgabe bei der ebenfalls stark in die Spielzeit gestarteten Viktoria an. Nach einem turbulenten Sommer mit vielen Ab- und Zugängen hätte man den Kölnern auch eine längere Eingewöhnungsphase zugestanden – umso beeindruckender, dass die Domstädter bereits vier Siege auf dem Konto haben und mit einem Erfolg ihrerseits bis auf einen Punkt an Aue heranrücken können.

Eine Frage der Kraft und des Willens

Dass Englische Wochen mit ihren langen Anreisen und kurzen Trainingstagen auch immer an die Substanz gehen, das kennen die Profis nur zu gut. Umso entscheidender werden der mentale Aspekt und das Miteinander. Doch der Teamzusammenhalt scheint eine der großen Stärken dieser Auer zu sein. Geht es nach Neuzugang Mika Clausen, sei es ihm in diesem Team „extrem leicht gefallen, extrem gut anzukommen“.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point

