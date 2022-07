Die besten Medaillenchancen können sich der Chemnitzer Dreispringer Max Heß und Kugelstoßerin Sarah Gambetta aus Halle ausrechnen. Heß feierte kürzlich bei den Finals in Berlin seine sechste deutsche Meisterschaft. Sara Gambetta verteidigte vor dem Brandenburger Tor ebenfalls ihren deutschen Meistertitel.

Der Thüringer Geher Jonathan Hilbert, der in Tokio über die 50 km sensationell Silber gewonnen hatte, ist hingegen nicht dabei. Der 27-Jährige hatte sich zuletzt mit dem Coronavirus infiziert und musste mit dem Training aussetzen, Hilbert will sich nun ganz auf die Heim-EM in München (15. bis 21. August) konzentrieren.