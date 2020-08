Zuschauer im Stadion Warum der FCM bei der Rückkehr der Fans in einem Dilemma steckt

Doch die Freude währte nur kurz. Mitte März wurde die Saison wegen der Corona-Pandemie zunächst unterbrochen und später ohne Zuschauerinnen und Zuschauer fortgesetzt. Nun plant der FCM die Rückkehr der Fans zur neuen Saison – und gerade die neue Tribüne könnte dabei zum Stolperstein werden. Am Dienstag hat die DFL – die Vereinigung der Teams in Liga 1 und 2 – auf einer Mitgliederversammlung beschlossen, zunächst eine Zuschauer-Rückkehr ausschließlich in den Sitzplatzbereichen der Stadien anzustreben . Gästefans sollen bis mindestens Ende des Jahres keinen Zutritt haben, auch der Alkoholausschank wird verboten. Zudem sollen die Kontaktdaten der Fans erfasst werden, um Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Sollte eine solche Regelung auch in der 3. Liga kommen, wäre das für den FCM mit der neuen Stehtribüne ein herber Schlag. Denn das würde faktisch bedeuten, dass ein Drittel der Stadionkapazität gar nicht zur Verfügung stände. Der DFB, verantwortlich für den Spielbetrieb in der 3. Liga, hat sich dazu noch nicht positioniert. In der kommenden Woche wollen Verband und Vereine über das Thema beraten. Allerdings orientierte sich der DFB schon im Frühjahr am Hygienekonzept der DFL. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch diesmal die Regelungen übernommen werden.