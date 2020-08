Diesem Vorhaben entgegen stehen die aktuellen Pläne der DFL – also der 1. und 2. Bundesliga. Die Mitgliederversammlung der Vereine einigte sich am Dienstag darauf, zunächst auf Stehplätze und Gästefans zu verzichten. Zudem sollen in den Stadien kein Alkohol ausgeschenkt und die Kontaktdaten der Zuschauenden erfasst werden. Der DFB, der den Spielbetrieb in der 3. Liga organisiert, hat sich dazu noch nicht positioniert. Allerdings war es schon im Frühjahr so, dass der Verband das DFL-Hygienekonzept übernahm, um die Saison fortsetzen zu können. Ein ähnliches Vorgehen erscheint deshalb auch diesmal möglich.