Umbruch geglückt Wo der HFC am Ende des Jahres 2020 steht

Eigentlich hatten sie sich beim Halleschen FC zum Jahresende auf etwas Entspannung gefreut. Nach dem Spiel gegen Mannheim sollten Spieler und Verantwortliche heim zu ihren Familien fahren und sich nach kräftezehrenden Wochen etwas erholen. Doch weil der Coronatest eines Teambetreuers positiv ausfiel, wurde es am Freitag stattdessen hektisch auf der Geschäftsstelle. Die komplette Mannschaft wurde in Quarantäne geschickt, die Partie gegen Mannheim abgesagt. Kurzerhand mussten nun zahlreiche Formalitäten mit allen Beteiligten geklärt werden.

Und so kann man es durchaus als Lob an die Verantwortlichen verstehen, dass beim HFC – anders als an vielen anderen Drittligastandorten – zuletzt vor allem über Fußball diskutiert wurde. Nicht über Trainerwechsel, nicht über Insolvenzen. Sondern über einzelne Spielszenen, die Entwicklung der Spieler oder die Frage, warum ein Spiel gewonnen oder verloren wurde. Das spricht für eine Stabilität, die so vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten war.