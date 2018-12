Alexa, starte MDR AKTUELL.

Wenn Sie wissen möchten, was in der Welt und vor allem auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen passiert, dann sollten Sie sich für einen Skill von MDR AKTUELL entscheiden. Damit können Sie jederzeit schnell die aktuellen Nachrichten hören, sich in den Livestream einklinken und erfahren, welcher Beitrag gerade im Programm läuft, oder einen von sieben Podcasts direkt ansteuern und abspielen. Wir haben zwei verschiedene Varianten im Angebot, die sich in den Nutzungsmöglichkeiten etwas unterscheiden.