Die LitPop von ARTE und MDR bietet euch am Samstag, 29. März, ab 18 Uhr, 30 Autor*innen auf vier Stages in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig! Das Konzept für die Party zur Leipziger Buchmesse ist so einfach wie bewährt: Je fünf Minuten Interview mit den Autor*innen und 20 Minuten Lesung bieten euch einen prallen Kosmos an einzigartigen Persönlichkeiten und kontroversen Themen.