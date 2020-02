Der Sozialismus inszeniert seine Städte neu

In der sowjetischen Besatzungszone wird der Weg für eine Neuordnung in den Städten – den Orten des Zusammenlebens – geebnet: Weg von der Segregation der Gesellschaft des 19. Jahrhundert hin zur Gleichheit. Eine hohe Lebensqualität soll durch eine funktionale Aufgliederung der sozialen Stadt realisiert werden: Leben, Arbeit, Wohnung, Erholung und Kultur.

Kurz nach der Gründung der DDR werden 1950 die 16 Grundsätze zur Stadtplanung festgeschrieben. Die Suche nach einem Ausdruck des Sozialismus – nicht pro Haus, sondern in der gebauten Umwelt – führte zum Versuch, das Eigentum des Volkes an der Stadt sichtbar zu machen. Magistralen und zentrale Plätze werden angelegt, prunkvolle, an den Bauhausstil angelehnte Wohnquartiere gebaut. Die DDR orientiert sich städtebaulich zwar an der Sowjetunion, lässt jedoch den deutschen Klassizismus stark einfließen. Davon zeugen Bauten wie die Leipziger Ringbebauung, das Rathaus in Eisenhüttenstadt, der Chemnitzer Kulturpalast oder ein Teil der Magdeburger Innenstadt.

In den stark zerstörten Städten, die zu den neuen Industriezentren des Landes werden, ist der Mangel an Wohnraum ein zunehmendes Problem. Der Wiederaufbau alter Stadtstrukturen und Gebäude erweist sich als viel zu aufwändig, um den Bedarf an Wohnungen auch nur annähernd zu decken. Bald kann sich die DDR die aufwändige Bauweise nicht mehr leisten, sodass ab 1960 eine radikale Industrialisierung des Wohnungsbaus stattfindet. Die Gestaltung rückt nun in den Hintergrund, es soll kostengünstig, schnell und massenhaft gebaut werden. Großsiedlungen wie Halle-Neustadt, Leipzig-Grünau, Dresden-Prohlis oder das Wohngebiet Fritz-Heckert in Chemnitz entstehen. Die verbliebene zerstörte Altbausubstanz in den Innenstädten verfällt jedoch weiterhin.

Erst die Wiedervereinigung 1990 mit den gewaltigen Steuerabschreibungen für Ost-Immobilien bringt die nächste Zäsur. Neben der Entstehung von Gewerbegebieten, Einkaufszentren und uniformen Büroflächen bedeutet sie auch die Rettung von noch vorhandener und in den Jahrzehnten zuvor vernachlässigter Altbausubstanz.

