Vielleicht war es ja 2005 eine noch viel größere Überraschung, dass es eine Frau an die Spitze des Staates geschafft hat, als dass sie eine Ostdeutsche ist. Und manchmal wurde auch – besonders versöhnlich – mit ihrem Geburtsort Hamburg Eimsbüttel argumentiert, der ja bekanntermaßen im Westen liegt. Eine so lange Amtszeit hatte ihr beim Antritt kaum jemand prognostiziert.

Nach 16 Jahren Kanzlerschaft verlässt Angela Merkel die bundespolitische Bühne Bildrechte: dpa

Ein paar ihrer ostdeutschen Prägungen werden ihr auf dem Weg zur Macht durchaus geholfen haben. Emanzipiert und pragmatisch behauptet sie sich in der politischen Männerwelt ebenso, wie sie sich zuvor in der - auch von Männern dominierten - DDR Wissenschaftswelt durchgesetzt hat. Zwischen verschiedenen Welten und Interessen zu jonglieren und dabei nicht unterzugehen hat sie frühzeitig gelernt. Heute zeigt sich: wenn es Ostdeutsche in gesellschaftliche und politische Spitzenpositionen geschafft habe, dann sind es häufig Frauen.