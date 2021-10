Hinter den Zahlen und Entwicklungen stehen unendlich viele Geschichten, schreckliche Tragödien, herrliche Komödien. Aber gibt es eine einheitliche Erzählung nach der Friedlichen Revolution? Kann es sie geben? Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der sich mit einer Antwort darauf schwertut. Genauso, wie es zahlreichen Landsleuten dies- und jenseits von Vogtland, Harz und Elbe schwerfällt, sich in die geschichtliche Ausnahmesituation und die darin abgebrochenen und begonnenen Lebenswege hineinzuversetzen.

Weder erscheint mir vor diesem Hintergrund der Versuch der Wiederbelebung einer ungebrochenen ostdeutschen Identität erfolgversprechend, noch kann ein verharmlosender Blick auf die DDR gutgehen, die Einige als vom westdeutschen Kapitalismus erledigten Versuch der gesellschaftlichen Solidarität mystifizieren.

Prägt uns die Ost-DNA noch heute?

Ich ertappe mich selbst, dass ich mich natürlich freue, dass Ostdeutsche Kanzlerin, Tour de France Sieger oder (erst 2020) Richterin am Bundesverfassungsgericht werden können. Zeit ist’s! Und es bleibt ein notwendiges gesellschaftspolitisches Anliegen - viel mehr noch: eine Notwendigkeit und eine Frage der Vernunft, dass mehr Ostbiografien in der gesamtdeutschen Erfolgsgeschichte erscheinen.



Was mir dabei immer wieder durch den Kopf geht: Wo finden wir "Wendekinder" uns in diesen Entwicklungen wieder? Prägt uns die Ost-DNA noch heute? Hat der 37-jährige "Ossi" wirklich etwas, das der 37-jährige "Wessi", dessen Eltern in den neunziger Jahren nach Dresden gekommen sind, nicht hat? Ist diese Kategorisierung heute für uns überhaupt noch relevant? Wird eine mögliche Ost-DNA weitergegeben oder gibt es eine letzte Generation Ost?

Ich selbst habe in den 30 Jahren nach 1990 ziemlich rastlos in Berlin, Frankfurt/Oder, Dresden und auch lange im Ausland gelebt. Für mich verbindet sich eigenes Erleben mit dem Blick in die Zukunft: Meine Ost-Geschichte ist ein Baustein dafür. Sie ist aber nicht mein Schicksal, weder im Positiven noch im Negativen.

Wir sollten unseren Blick nicht auf die Geschehnisse von 1990 verengen und dieses Jahr zum konstitutiven Zeitpunkt für jedwede Transformation verklären. Sicher, die Wiedervereinigung war eine Zäsur für viele und vieles. Aber gesellschaftliche Wandelprozesse haben auch schon davor ihren Lauf genommen: Die Zahl nicht-ehelicher Bindungen stieg auch schon zur DDR-Zeit, während die Geburtenrate nach unten ging. Der Drang nach demokratischer Beteiligung und Partizipation fanden ja gerade in der Friedlichen Revolution von 1989/90 und auch in den anderen friedlichen Umbrüchen im Ostblock ihren Höhepunkt - und ist auch heute in zahlreichen Ländern noch oder wieder hochaktuell. Oder schauen wir auf die Umwelt- und Klimaproblematik: Erneuerbare Energie, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind offenkundig keine Erfindung des Einigungsvertrages, sicher auch nicht der Grünen (den Begriff der "Nachhaltigkeit" hat der sächsische Oberberghauptmann von Carlowitz bereits vor mehr als 300 Jahren beschrieben, eine Umweltbewegung gab es schon in der DDR und den ersten FCKW-freien Kühlschrank entwickelte die Ost-Firma Foron!).

Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen könne

Umweltzerstörung, Demografie, Rechtsstaatlichkeit, Individualisierung als gesellschaftlicher Stresstest: Das alles sind Herausforderungen, die uns schon länger begleiten. Und mit Corona erlebt quasi die gesamte Welt in seltener Gleichzeitigkeit erneut eine wuchtige Krise, die unsere Wandel- und Anpassungsfähigkeit ziemlich eindeutig auf die Probe stellt.

Und hier kommen wir ins Spiel: Die Erstklässler aus Frankfurt (Oder), Zittau, Bernburg oder Rerik in den letzten Monaten der DDR. Und unsere Transformationserfahrungen. Ob wir aus den Erfahrungen "wandlungskompetenter" hervorgegangen sind? Bleibt abzuwarten! Manch einer hat die Friedliche Revolution nicht verkraftet, aber die allermeisten haben es gut überlebt und einen unschätzbaren Erkenntnisgewinn erlebt: Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können. Es ist wichtig, dass wir uns um eine deutliche Stimme bemühen und dass sie auch gehört wird.

Es ist wichtig, dass wir die gewonnenen Freiheiten als Chancen nutzen und nicht im Rückblick auf Unfreiheit verharren. Ich freue mich, wenn jede Erzählung aus den Tagen, als unsere Eltern mit uns neue Wege einschlugen, zu mehr Selbstbewusstsein und zur Freude an Beteiligung, an Führung mit Verantwortung und an Veränderung wächst.

Conrad Clemens arbeitet als Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund. Zuvor war er Landesgeschäftsführer der CDU Sachsen in Dresden und Bundesgeschäftsführer der Jungen Union in Berlin. Er ist 1983 in Sachsen-Anhalt geboren.