Die Prognose für den ländlichen Raum ist dramatisch: In den letzten Jahrzehnten bereits stark vom Bevölkerungsschwund betroffene Regionen werden bis zum Jahr 2040 weiterhin besonders viele Menschen verlieren. "Ungünstig betroffen" seien vor allem die Regionen Bitterfeld-Wittenberg, die Altmark, Oberlausitz-Niederschlesien und Südsachsen. Das ergibt die aktuelle Raumordnungsprognose des Bundesinstitutes für Bau- Stadt- und Raumforschung. Die Autoren resümieren, dass "sich vor allem in den ostdeutschen Regionen Sterbeüberschüsse und niedrige Wanderungsgewinne paaren." Während sich die sogenannten Speckgürtel rund um die Großstädte weiter über Zuzug freuen, gibt es für entlegenere Gemeinden zwischen Anklam und Annaberg-Buchholz wenig hoffnungsvolle Zukunftsprognosen. Für einige Ortsteile oder Dörfer im ländlichen Raum sehen die Prognosen düster aus Bildrechte: dpa

Arbeitsplätze auf dem Land nicht mehr subventionieren

Angesichts dieser Perspektive war im Osten der Skandal programmiert, als ein Team um den Hallenser Ökonomen Reint Gropp 2019 der Politik in einer Studie nahelegte, Arbeitsplätze auf dem Land künftig nicht mehr zu subventionieren. Das Geld sei in der Stärkung der ostdeutschen Ballungsräume besser angelegt, dort entstünden die zukunftsträchtigeren Jobs. Der Ökonom empfahl zusätzlich, den Ausbau der Infrastruktur auf dem Land zu hinterfragen: Die Gelder für 5G-Netze seien in der Stadt besser investiert. Die Reaktionen aus der ostdeutschen Landespolitik erfolgten umgehend. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke nannte die Aussagen "groben Unsinn" und "Verrat an unseren ländlichen Räumen", Bodo Ramelow interpretierte sie als "Wasser auf die Mühlen der AfD".

Reint Gropp aber hält nach wie vor an seiner Diagnose fest. In der aktuellen MDR-Dokumentation "Sind unsere Dörfer noch zu retten?" sagt der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle: "Wir sollten unser Geld verwenden, um eine bestmögliche Infrastruktur für möglichst viele Menschen bereitzustellen, statt uns auf einige wenige Dörfer zu konzentrieren, wo wir sehr viel Geld in den Sand setzen können." Erörtert man die Frage allein nach Kosten-Nutzen-Kriterien, scheint eine solche Kalkulation zunächst schlüssig. Denn die Infrastruktur im ländlichen Raum zu erhalten ist um ein Vielfaches teurer als in der Stadt. Eine Wasserleitung kostet beispielsweise auf dem Land zehnmal mehr als in der Stadt, berechnet man die Ausgaben pro Kopf. Aber so einfach ist die Rechnung nicht. Dazu kommt: Eine Machbarkeitsstudie der Bundesregierung spricht dagegen, dass sich die gezielte Aufgabe ganzer Siedlungen wirklich auszahlen könnte. Wirtschaftsforscher und IWH-Präsident Reint Gropp Bildrechte: MDR/IWH, (c) Fotowerk BF

Die Aufgabe ganzer Ortsteile ist unwirtschaftlich