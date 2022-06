Holger Lengfeld ist Soziologe an der Uni Leipzig und beschäftigt sich in seiner Arbeit auch mit möglichen Gründen für die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen. "Für diejenigen, die bereits in der DDR eine Berufsausbildung gemacht oder eine akademische Qualifikation erlangt haben, mag die These der Diskriminierung zutreffen", sagt der 52-jährige im Gespräch mit dem MDR. Ihm zufolge hätten diese Ostdeutschen keinen Zugang zu den Netzwerken der westdeutschen Eliten gehabt, die nach der Wende auf den Chefsesseln im Osten Platz nahmen. "Der Elitenaustausch, den es nach der Wende gab, hat den Anteil Ostdeutscher in vielen Berufsfeldern fast auf null gesetzt", meint der Soziologe.

Die Auswirkungen dieses Elitenaustausches seien auch heute noch zu spüren – für Lengfeld der Hauptgrund für die andauernde Unterrepräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen: "Viele Westdeutsche, die in den 90er-Jahren in den Osten kamen, waren verhältnismäßig jung, also so um die 40 oder auch noch jünger. Sie hatten in der Regel eine akademische Karriere hinter sich und waren nun auf dem Sprung in Führungspositionen, hätten für diesen Karriereschritt im Westen jedoch noch länger gebraucht. Ein größerer Austausch konnte nicht passieren, da die Spitzenpositionen erstmal über einen langen Zeitraum blockiert waren und zum Teil immer noch sind."

Soziologe erwartet Generationenwechsel "in den nächsten 15 Jahren"