Nie war der Osten stärker von Rechtsradikalen geprägt als in den letzten vier Jahren – dieses Bild würde sich ergeben, wenn man allein die überregionale Presse-Berichterstattung zur Grundlage nähme. Dabei tauchten in Pressebeiträgen über Ostdeutschland Zuschreibungen, die den Osten als besonders "rechts" markierten, in den 1990er Jahren noch nicht so überproportional häufig auf wie in den Jahrzehnten danach, und nie in einem Ungleichgewicht wie seit 2020.