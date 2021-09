Trotzdem ermöglicht erst die differenzierte Perspektive auf jede einzelne Generationen ein tieferes Verständnis des Ostens. Wer in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre das Licht der Poliklinik erblickt hatte, wurde in den Achtzigern in ein Arbeitsleben voll von Stagnation, Mangel und Bürokratie geworfen. Eine Karriere schien für Vertreter dieser Generation in der DDR kaum möglich, der Schritt in die westdeutsche Leistungsgesellschaft verlangte ihnen ein deutlich größeres Maß an Flexibilität ab als etwa der Generation der ab 1980 Geborenen. Diese Generation wiederum war in ihrer Nachwendejugend häufig sich selbst überlassen und konnte die entstandenen Freiräume kreativer nutzen als ältere Jahrgänge, die in den festen Strukturen von Schulbetreuung und Sportzirkeln sozialisiert wurden. Bis heute wird solchen Unterschieden und den sich daraus ergebenden Prägungen noch zu selten öffentliche Aufmerksamkeit zu Teil – zumindest aus ostdeutscher Sicht.