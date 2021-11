Ullrich wohnte all die Jahre in seinem Geburtsort Ostrau, wenige Kilometer von Stauchitz entfernt, und pendelte täglich hin- und her. Er überlegte, in die Stadt zu ziehen. Aber der Gedanke gefiel ihm nicht. Ein Leben in der hektischen Stadt mochte er sich nicht vorstellen. Eines Tages entdeckte er eine lang schon geschlossene Dorfkneipe in Stauchitz. Ullrich beschloss, hier sein eigenes Restaurant zu eröffnen. Freilich war doch noch eine entscheidende Frage zu beantworten. Ist Stauchitz überhaupt der richtige Standort für einen Koch, der mehr will als Haxe, Klöße, Bratensoße. Hat das, was er in München und Leipzig erlernt und gekocht hat, auch auf dem Dorf eine Chance? "Ich hab mir damals im Fernsehen viele Kochshows angeschaut. Und ich sah, dass es selbst in einem schwedischen Dorf am Arsch der Welt ein Sterne-Restaurant gibt, das jeden Tag ausgebucht ist", erinnert sich Ullrich. "Am Standort kann es also nicht liegen, sagte ich mir, es muss an der Qualität liegen. Und die bestimme ich allein." Ullrich mietete die geschlossene Kneipe, baute alles um und eröffnete schließlich seinen "Kochtempel" in Strauchitz.

Der Kochtempel in Stauchitz ist über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK