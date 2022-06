Angleichung in Wissenschaft und Justiz

In anderen gesellschaftlichen Bereichen, zum Beispiel auch dort, wo fachliche Qualifikationen eine sehr große Rolle spielen, gibt es stabilere Entwicklungen oder sogar Anstiege. An der Spitze der 23 größten ostdeutschen Hochschulen mit mindestens 5.000 Studenten stehen vier Ostdeutsche. Bei den Kanzlern, die sich an den Hochschulen um Finanzen und Verwaltung kümmern, stieg der Anteil stetig auf nunmehr 53 Prozent. Auch an der Spitze ostdeutscher Forschungsinstitute gab es in den letzten Jahren einen Anstieg von 15 Prozent auf nun 20 Prozent. Zur Einordnung, wir reden hier von Positionen in den ostdeutschen Bundesländern selbst, während westdeutsche Institutionen so gut wie nie von Ostdeutschen geführt werden.

An den obersten Landesgerichten Ostdeutschlands wächst die Zahl ostdeutscher Richter immer stärker an. Während sie 2004 nur 12 Prozent und im Jahr 2016 noch 13 Prozent der Richterschaft bildeten, stellen sie nun gut 22 Prozent. Nur unter den Vorsitzenden Richtern, die zum Beispiel Senate leiten, sank der Anteil von 6 Prozent auf 4,5 Prozent.

Medien-Chefs: Uneindeutige Entwicklung

Bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten wuchs der Anteil Ostdeutscher in der Führungsebene auf 31 Prozent Bildrechte: MDR/Dana Lorenz Der Blick auf die großen Regionalzeitungen im Osten wie die Leipziger Volkszeitung oder die Mitteldeutsche Zeitung zeigt ein eher durchwachsendes Bild. In den Chefredaktionen sank der Anteil Ostdeutscher von 62 Prozent (2016) auf 43 Prozent, während er in den Verlagsleitungen von 9 Prozent auf 20 Prozent anstieg. Bei den drei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die ihr Sendegebiet in Ostdeutschland haben – das sind MDR, RBB und NDR – wächst der Anteil Ostdeutscher in der Führungsebene langsam, aber stabil an auf nunmehr 31 Prozent. Auf den Chefposten großer Medienkonzerne gibt es keine Ostdeutschen, immerhin aber zwei in den Chefredaktionen der größten überregionalen Printmedien. An der Spitze der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt es nur eine Ostdeutsche, die Intendantin des MDR.

Im Bundesvergleich: Ostdeutsche Eliten selten

Die Datenerhebung betrachtet auch Top-Elitepositionen auf Bundesebene, um diese mit der regionalen Ebene in Ostdeutschland vergleichen zu können. In gesamtdeutscher Betrachtung liegt der Bevölkerungsanteil der Ostdeutschen bei etwa 17 Prozent. Im Vergleich dazu sind Ostdeutsche in der Top-Elite kaum vertreten, auch wenn ihr Anteil leicht gestiegen ist: seit 2016 von rund zwei auf dreieinhalb Prozent. In der aktuellen Bundesregierung sind mit Steffi Lemcke und Klara Geywitz zwei Ministerinnen mit Ostbiografie vertreten, dies entspricht einem Anteil von 12 Prozent. Damit wird die Marke von 17 Prozent für die Repräsentation Ostdeutscher nur knapp verfehlt, bei den Staatssekretären mit rund 6 Prozent dagegen erheblich.

Auch in den Chefsesseln der größten Wirtschaftsunternehmen, Hochschulen und Medienhäuser finden sich noch immer kaum Ostdeutsche: In den Vorständen der DAX-Konzerne sank die Zahl Ostdeutscher zuletzt von drei auf zwei Führungskräfte, 2016 saß in den Rektoraten der 100 größten Hochschulen Deutschland kein Ostdeutscher, heute ist es immerhin einer.

Bei Bundesgerichten gibt es fünf Prozent Ostdeutsche bei den Richtern Bildrechte: dpa Allein bei den Bundesgerichten gibt es wie auf Landesebene ein stabiles Nachrücken: in der gesamten Richterschaft von einem Prozent auf fünf Prozent. 2021 hat auch erstmals eine Vorsitzende Richterin aus Ostdeutschland ihr Amt angetreten.

Karriere-Booster Westdeutschland