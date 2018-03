Der NSU-Prozess in München wird erst in sieben Tagen fortgesetzt. Der Prozess wurde nach kurzem Auftakt am Mittwoch, den 415.ten Verhandlungstag wieder ausgesetzt. Grund ist ein erneuter Befangenheitsantrag der Verteidiger von Ralf Wohlleben gegen alle Richter des Senats. Das Gericht hatte am Dienstag ihren Antrag zurückgewiesen, erneut in die Beweisaufnahme einzutreten. Nach dem Willen der Anwälte sollte ein neuer Zeuge gehört werden. Dieser Mann hatte Anfang März 2017 im Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex im Landtag Baden-Württemberg erklärt, drei Waffen an einen Thüringer Neonazi in Rudolstadt geliefert zu haben, darunter eine Ceska.