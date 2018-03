Nach dem Fahrplan des Vorsitzenden Richters Manfred Götzl sollen die zwei neuen Anwälte der Hauptangeklagten Beate Zschäpe den Anfang machen, Hermann Borchert und Mathias Grasel. Danach wären ihre ursprünglichen Pflichtverteidiger Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl an der Reihe. Die drei haben aber erneut beantragt, von ihrem Mandat entbunden zu werden. Darüber hat der Strafsenat noch nicht entschieden. In den zurückliegenden Jahren waren entsprechende Ansinnen zurückgewiesen worden. Die Jenaerin Zschäpe hatten ihren Altverteidigern im Sommer 2015 das Vertrauen entzogen, seitdem spricht sie kein Wort mehr mit ihnen.

Der NSU-Prozess hatte vor knapp fünf Jahren, am 6. Mai 2013, begonnen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, am Mord von neun türkisch- und griechischstämmige Menschen sowie einer Thüringer Polizistin beteiligt gewesen zu sein oder davon gewusst zu haben. In dem Verfahren wurden mehrere hundert Zeugen gehört. Im Februar endeten die Plädoyers der Nebenklage. Als letzte Hinterbliebene eines Mordopfers hatte die Ehefrau des in München erschossenen Griechen Theodoros Boulgarides gesprochen. Sie äußerte sich - ähnlich wie viele der zuvor gehörten betroffenen Angehörigen - tief enttäuscht über den Prozess, der viele Fragen offen gelassen habe.