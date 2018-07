Außerdem sollen sie drei Bombenanschläge verübt haben, darunter einen in der Kölner Keupstraße mit 22 Verletzten. In allen Fällen soll Fremdenhass das Motiv gewesen sein. Rätsel gibt noch immer der Mord an der Polizistin Michele Kiesewetter auf. Sie war im April 2007 in Heilbronn erschossen worden, ihr Kollege überlebte schwer verletzt. Kieswetters Dienstwaffen im Wohnmobil von Mundlos und Böhnhardt sowie das Blut der Polizistin an einer Hose von Mundlos führten zwar zum NSU, das Motiv ist aber noch immer ungeklärt. Am 4. November 2011 flog die Gruppe auf: Nach einem Banküberfall in Eisenach nahmen sich laut Ermittlung Mundlos und Böhnhardt kurz vor ihrer Festnahme das Leben. Zschäpe setzte daraufhin die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand und stellte sich wenige Tage später der Polizei.