Was bleibt nach dem NSU-Prozess - Eine Thüringer Bilanz

Die Tür des kleinen Sitzungssaales im Thüringer Landtag öffnet sich. Dorothea Marx tritt vor die aufgebauten Kameras und Mikrofone. Die SPD-Landtagsabgeordnete verkündete an diesem 16. Februar 2012 den Start des ersten NSU-Untersuchungsausschusses in Deutschland.

Dann wartete die damals frisch gekürte Ausschussvorsitzende noch mit einer kleinen Sensation auf, über die MDR THÜRINGEN wenige Stunden zuvor bereits berichtet hatte: Die erste Zeugin des NSU-Ausschusses sollte Beate Zschäpe werden.

Warum diese zehn Opfer?

Marx argumentierte damals, dass Zschäpe sich dieser Vernehmung im Thüringer Ausschuss eigentlich nicht entziehen könne. Doch genau das tat sie und erschien nicht im Thüringer Landtag. Dorothea Marx spricht vor der 7. Sitzung des Ausschusses zu den Ausschussmitgliedern. Bildrechte: Candy Welz/dapd

Heute sieht Dorothea Marx ihren damaligen Vorstoß immer noch als einen symbolischen Akt an. "Mir ging es vor allem darum, Beate Zschäpe daran zu erinnern, nicht zu schweigen", so die SPD-Politikerin. Neben dem Schock und der Bestürzung in den ersten Monaten, sei es um Aufklärung gegangen.

Nur Zschäpe konnte und kann dazu beitragen, indem sie erzählt. Dorothea Marx

Das hat Beate Zschäpe 2017 dann im Münchner Prozess getan, aber nicht so wie es sich die Angehörigen der zehn NSU-Mordopfer vorgestellt hatten. Denn Zschäpe blieb vor allem die Antwort auf eine wichtige Frage schuldig: Warum gerade diese neun Männer und eine Frau sterben mussten? Auch das konnte der Prozess in München nicht erhellen.

Keine Konsequenzen für Beamte

Dafür hat der NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen seit dem Februar 2012 sich intensiv bemüht, Antworten auf viele Fragen zu finden.

Dabei stand und steht alles unter der großen historischen Klammer, dass in Thüringen alles begann und alles endete. Am 26. Januar 1998 verschwanden Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe aus Jena. Die Umstände dieser Flucht waren über Monate Thema im NSU-Untersuchungsausschuss in Erfurt.

Dabei ging es vor allem darum zu ergründen, was schief gelaufen war. Warum den Dreien die Flucht gelingen konnte und warum sie bis zum 4. November 2011 unentdeckt blieben? Auf 1.600 Seiten listete der Ausschuss in seinem ersten Bericht 2014 das Übermaß an behördlichem Versagen auf.

Gleichwohl: Es hatte in Thüringen, wie auch in anderen Bundesländern, keine Konsequenzen. Nicht einer der damals verantwortlichen Minister, Staatssekretäre oder Beamte wurde zur Verantwortung gezogen. Einzig der damalige Thüringer Verfassungsschutzchef Thomas Sippel musste 2012 seinen Hut nehmen. Dabei war dieser für die Zeit der Flucht und der verpatzten Fahndung nach dem Trio, Ende der Neunziger Jahre, überhaupt nicht verantwortlich. Er war ein klassisches Bauernopfer der damaligen CDU-SPD-Landesregierung.

Trio-These wird angezweifelt

Wenn der Prozess in München am Mittwoch endet, dann läuft die Aufklärungsarbeit in Thüringen weiter. Denn einige der Ausschussmitglieder wollen sich mit der "Trio-These" der Bundesanwaltschaft nicht zufrieden geben. Diese besagt, dass nur das Kern-Trio für die mörderischen Taten verantwortlich sei.

Besonders Katharina König-Preuss von den Linken will dieser Ansicht nicht folgen. Bereits schon seit den ersten Sitzungen in 2012 drängte sie immer wieder darauf zu erfahren, wie ein mögliches Unterstützerumfeld des Jenaer Trios ausgesehen haben könnte.

Nach König-Preuss These haben Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe auf ein Unterstützernetzwerk zurückgreifen können, von dem bisher nur wenige Personen bekannt seien. Katharina König-Preuss zweifelt die Trio-These an. Bildrechte: IMAGO

Deshalb bleibt auch nach dem Münchner Prozess die Frage nach diesem Netzwerk für die Thüringer Aufklärer von zentraler Bedeutung. Wie war es möglich, dass die Drei so lange unerkannt bleiben und ihre Taten verüben konnten?

Die hatten Hilfe, mutmaßlich von Personen, die wir bis heute nicht enttarnt haben. Katharina König-Preuss Obfrau der Linken im Thüringer NSU-Ausschuss

Im Erfurter Ausschuss geht es daher um einen ganz neuen Ansatz, den bisher kein anderer Untersuchungsausschuss im Bund oder anderen Ländern verfolgt hat. Die Verbindung von Organisierter Kriminalität und der rechtsextremen Szene.

Dabei geht es vor allem um die Frage nach möglichen Waffenkäufen. Das enorme Arsenal von rund 20 Waffen des NSU musste ja irgendwo hergekommen sein. Dies ist ein zweiter zentraler Punkt, der nach dem Ende des Münchner Verfahrens in Thüringen durch den Untersuchungsausschuss geklärt werden soll.

Auch hier geht es immer um die Fragen: Wer hat dem Trio geholfen? Wer hat sich durch diese Hilfe an den zehn mutmaßlichen NSU-Morden mitschuldig gemacht? Was haben Polizei, Staatsanwaltschaften oder Verfassungsschutz bei ihren Ermittlungen in all den Jahren übersehen oder wissentlich nicht weiter verfolgt?

Kein dritter Ausschuss in Thüringen

Ein Dritter Aspekt, der im Münchner Verfahren zwar als Tat eine Rolle spielte, aber nicht aufgeklärt werden konnte, ist der mysteriöse Mord an Michèle Kiesewetter. Die aus Thüringen stammende Polizeibeamtin war am 25. April 2007 in Heilbronn erschossen worden. Ihr Kollege Martin A. wurde schwer verletzt.

Auch bei diesem Verbrechen geht es dem Thüringer Ausschuss um die Netzwerke der Neonazis. Alte rechtsextreme Seilschaften aus den neunziger Jahren zwischen Thüringen und Baden-Württemberg stehen dabei im Fokus. Somit wollen die Thüringer Parlamentarier diesen offenen Fragen bei der NSU-Aufklärung nachgehen.