Wow! Endlich mal wieder auf Achse. Wir rasen durch’s Vogtland und mir ist schlecht. Gut. Ich habe es mir selbst ausgesucht, hinten zu sitzen. Aber hinten sitzen, während Redakteur Alex den Opel durch Serpetinengleich Straßen peitscht, ist immer noch eine andere Nummer. Ich schaue aus dem Fenster. Der Magen beruhigt sich. Das Gehirn nicht.

Es denkt, was nur arrogante Großstadtmenschen denken können, wenn sie mitten hinein in die Provinz fahren.

Hier möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Steffen Quasebarth

Arrogant, überheblich und an der Lebenswirklichkeit glatt vorbei. Aber das sollte mir erst kurz danach bewußt werden.

Wir sind in Göttengrün, einem Ortsteil von Gefell. Hier liegt Thüringen dicht an Sachsen und Bayern. Hügel, Wäldchen, Feldchen, Häuschen, Sträßchen. Vogtland. Und dann fahren wir an diesem Haus vorbei. Außen Fachwerk - aber - bodentiefe Fenster mit verspielten Rundbögen. Dahinter Kronleuchter. Bin ich in Paris. Ich bin baff.

Flammen-Tanz Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Eintritt in eine andere Welt. Eine Ballettschule in der Provinz. Das drückt nicht annähernd die Fallhöhe aus, mit der wir es hier zu tun haben. Kristin Pätz begrüßt mich und mir ist von der ersten Sekunde klar: Diese Frau versprüht pure Energie. Und zwar von der Art, die weder Lautstärke noch Hektik braucht, um ihren Ausdruck zu finden. Sie ist einfach. Sie ist präsent, sie steht, spricht, deutet, erklärt, erzählt, betont, begeistert. Diese Frau hat ein Kleinod geschaffen, ein Schatzkästchen, ein Refugium der Kunst.

Kristin Pätz zeigt Bilder vom Umbau der Scheune zur Ballettschule Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Ihre Ballettschule ist nicht einfach ein umgebaute Scheune. Es ist alles andere als das. Jede Türklinke, jeder Spiegel, jeder Kronleuchter, der Stück über den Bogenfenstern, die schwungvollen Sinnsprüche an der Wand, die von Körperbeherrschung, Disziplin, Musik und Seele sprechen, selbst der Kamin, der das ganze Haus mit sinnlicher Wärme versorgt, alles erzählt und kündet davon - hier wird klassischer Tanz nicht nur gelehrt, hier wird er gelebt und vor allem geliebt. Und das ist ihr Verdienst.

Kristin Pätz absolvierte nach der Wende eine Ballettausbildung. Sie qualifizierte sich zur Tanzpädagogin und wurde schließlich Ballett-Lehrerin mit einer eigenen Ballettschule. Die Betonung liegt auf eigene Ballettschule. Sie ist so eigen, wie es nur geht. Nicht die Schule steht im Vordergrund, sondern die Lust am klassischen Tanz. Die Liebe zu den Möglichkeiten, die eine Ausbildung im Tanz bietet. Und den Folgen, die eine solche Ausbildung für die Mädchen in der Umgebung hat.

Endlich mal nicht der einzige Junge... Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Da ist - nicht zuletzt - die Tatsache, dass sie weg sind von der Straße, ihre freie Zeit, nicht in der Bushaltestelle absitzen, wie sonst gern auf dem Dorf (und in der Stadt) üblich. Da ist das Zusammensein, zu einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu gehören, die den Tanz lieben und den Ausdruck, der dadurch möglich ist. Da ist die Verbesserung der Körperhaltung. Nicht wenige Kinderärzte, Sporttrainer, Lehrerinnen und nicht zu vergessen Verwandte, die den Eleven von Kristin Pätz eine ausgezeichnete Haltung bescheinigen. Da ist das Koordinationsvermögen (auch in der Gruppe), die Körperbeherrschung, daraus resultierend, das gewachsene Selbstbewusstsein, die veränderte Einstellung zum Leben und seinen Möglichkeiten, die Kristin Pätz ihren Schülern mit auf den Weg gibt.

Wunderschöne Kostüme! Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Während des Unterrichts im Tanz lernen die Mädchen und der (bisher noch einzige) Junge spielerisch auch die Sprache der Musik. Ganze, halbe, viertel, achtel Noten werden getanzt, geklatscht, erlebt. Das ist Lernen mit allen Sinnen. Das wird keiner so leicht vergessen. Aber war das schon alles? Nicht ansatzweise. Wer näht die Kleider, die Rüschen, die Pailletten, die Schleier, die zum Einsatz kommen? Kommt da nicht die ganze Famile zum Einsatz? Und ich meine die Familie einer jeden Schülerin. Rechnen sie das hoch auf 100 Familien.

Die kleinen Tänzerinnen helfen sich gegenseitig. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Nicht zu vergessen die Frisuren. Keine Ballerina tanzt mit offenem Haar. Kunstvoll geflochtene Zöpfe, mit bunten Spangen und Glitzer. Als Vater einer Tochter, weiß ich, was das heißt. Zeit investieren, ins Flechten, zurecht machen, vorbereiten. Und das jeden Tag. Denn wer einmal die Schönheit kunstvoll geflochtener Zöpfe erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen.

Dschungeltanz. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Die Ballettschule hat Auftritte. Die Mädchen werten durch ihre Tanzeinlagen jede Veranstaltung in der Umgebung kulturell auf. Eine ganze Region bekommt vorgetanzt, was klassisches Ballett bedeutet. Bei großen Festen und Veranstaltungen aber auch im aller privatesten Rahmen. In hundert Familien wird nun über die Musik von Tschaikowski, Bach und Haydn gesprochen, in hundert Wohnzimmern werden staunenden Omas oder Tanten stolz die vier Grundpositionen vorgetanzt und gestandene Familienväter, deren Herz sonst nur für den FC Aue schlägt, wissen plötzlich mit den Grundfiguren des klassichen Balletts wie Arabesque oder Plié durchaus etwas anzufangen, weil es die Tochter oder der Sohn einmal zwischen Küche und Flur vorgetanzt hat.

Das alles wird mir bewusst, während ich Kristin Pätz bei der Arbeit zuschaue. Habe ich Arbeit geschrieben? Unsinn! Diese Frau arbeitet nicht. Sie lebt, was sie liebt. Sie strahlt, sie begeistert, sie teilt Energie so dass sie (entgegen dem Energieerhaltungssatz der Physik) mehr wird und nicht weniger.