07:54 | Zweiter Corona-Fall in Gera

In Gera gibt den zweiten bestätigten Corona-Fall. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen 82 Proben von Verdachtsfällen getestet worden. 24 Testergebnisse stehen laut Stadtverwaltung noch aus.

07:35 | Altenburger Land: Einkaufsservice für ältere Menschen

In Thüringen finden sich immer mehr ehrenamtliche Helfer zusammen, um älteren Menschen den Einkauf abzunehmen. So will "Jugendforum Altenburger Land" gemeinsam mit der Stadtverwaltung Schmölln einen Einkaufsservice anbieten. Damit könne deren Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus möglichst gering gehalten werden, sagte Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Das Jugendforum hat sich mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Altenburger Land abgestimmt, auch zur Übergabe der Waren. Die Koordination der Anfragen übernimmt der Bürgerservice der Stadt Schmölln. Weitere Kontaktmöglichkeiten sind auch auf der Internetseite der Stadt aufgeführt. Das Einkaufsangebot gilt vorerst bis zum Beginn der Osterferien am 06.04.2020. Das "Jugendforum Altenburger" vernetzt Jugendliche und will jugendliches Engagements im Altenburger Land stärken.

Auch in Saalfeld soll es ein Nothilfe-Telefon für die Koordinierung von Hilfsangeboten geben. In Nordthüringen engagieren sich immer mehr ehrenamtliche Corona-Hilfsgruppen.

07:35 | Sondershausen: Amtsgericht behandelt nur noch dringende Verfahren

Am Amtsgericht Sondershausen werden nur noch dringende Verfahren erledigt. Wie Gerichtssprecher Gerald Fierenz MDR THÜRINGEN sagte, sollen damit Publikumsverkehr und Infektionsgefahr deutlich reduziert werden. Anliegen sollen per Telefon oder schriftlich vorgetragen werden. Wichtig sei, so lange wie möglich für Eilsachen fit zu bleiben. Deshalb würden derzeit nur Haftsachen, einstweilige Verfügungen, Führerschein-Sperren und Betreuungssachen sowie psychiatrische Unterbringungen verhandelt. Alle anderen Verfahren seien verschoben und die Termine aufgehoben worden.

Besondere Vorsicht gelte bei Betreuungssachen für Bewohner von Altenheimen. Hier würden derzeit bestehende Regelungen verlängert, ohne die Betroffenen vor Ort anzuhören. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Befragungen würden nachgeholt oder per Telefon erledigt.

07:30 | Guten Morgen mit einem Lächeln!

Einen sonnigen guten Morgen. Wir versorgen Sie auch heute wieder mit aktuellen Neuigkeiten, Nachrichten, Berichten und Hintergründen zum Coronavirus in Thüringen.

