Mario Merten ist als Landesvorsitzender der Freien Wähler in Thüringen zurückgetreten. (Archivbild)

Mario Merten ist als Landesvorsitzender der Freien Wähler in Thüringen zurückgetreten. (Archivbild)

Mario Merten ist als Landesvorsitzender der Freien Wähler in Thüringen zurückgetreten. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Wörtlich sagte Merten: "Eine mögliche Verbindung der Freien Wähler zu den Reichsbürgern ist für mich unvereinbar mit dem Amt. Ich stehe an vorderster Front. Wenn die Vorwürfe vor der Landtagswahl wieder hochkommen und nicht widerlegt werden, sind die Folgen unabsehbar."

Merten, der seit 2010 Bürgermeister in Rottleben ist, hatte den Vorsitz bei den Freien Wählern erst im Februar übernommen. Er war auf Günter Brinkmann gefolgt, der nach einem Eklat das Amt niedergelegt hatte. Weil die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig beim Landeswahlleiter vorlagen, wurden die Freien Wähler nicht für die Landtagswahl zugelassen. Nun wollen sie im kommenden Jahr einen neuen Anlauf starten. Bisher sind die Freien Wähler nur in den kommunalen Parlamenten vertreten. Aktuell haben die Freien Wähler in Thüringen nach eigenen Angaben etwa 80 Mitglieder.