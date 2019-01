Lokführer fehlen: Abellio schränkt Zugverkehr erneut ein

Der Regionalbahnbetreiber Abellio Mitteldeutschland bekommt den Personalmangel nicht in den Griff. Deshalb wird das Unternehmen auch in Thüringen erneut seine Zugverbindungen einschränken, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Nach einem Krisengespräch mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) kündigte Abellio ab 4. März Einschränkungen im Saale-Thüringen-Südharz-Netz (STS) sowie im Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA) an. Welche genau das sind, stehe noch nicht fest. Auch werde der Einsatz von Subunternehmern geprüft, hieß es. Bereits ab kommenden Montag werde es zu einigen Einschränkungen in Sachsen-Anhalt kommen.